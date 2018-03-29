Ankara Valisi, Başkent halkıyla bir araya geldi

Ankara Valisi Ercan Topaca, makamında kabul ettiği vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi.
Ankara Valiliğindeki makamında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Topaca, Başkent halkının talep ve şikayetlerine yönelik ilgili kurum müdürleri tarafından gerekli incelemelerin yapılması ve vatandaşın bilgilendirilmesi talimatını verdi. Topaca, Halk Günlerinde vatandaşla hiçbir aracı olmadan bir araya gelmenin, onların sorunlarını ilk ağızdan dinlemeyi sağladığını ifade etti. Bu şekilde sorunların çözümüne yönelik imkanlar dahilinde çok daha etkili yöntemler bulunabileceğini dile getiren Topaca, Halk Günlerinin devlet-millet kaynaşmasını artıracağını ifade ederek buluşmaların hayırlara vesile olmasını diledi.
Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı
Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum