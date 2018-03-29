Ankara Valisi, Başkent halkıyla bir araya geldi

Ankara Valisi Ercan Topaca, makamında kabul ettiği vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi.

Ankara Valiliğindeki makamında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Topaca, Başkent halkının talep ve şikayetlerine yönelik ilgili kurum müdürleri tarafından gerekli incelemelerin yapılması ve vatandaşın bilgilendirilmesi talimatını verdi. Topaca, Halk Günlerinde vatandaşla hiçbir aracı olmadan bir araya gelmenin, onların sorunlarını ilk ağızdan dinlemeyi sağladığını ifade etti. Bu şekilde sorunların çözümüne yönelik imkanlar dahilinde çok daha etkili yöntemler bulunabileceğini dile getiren Topaca, Halk Günlerinin devlet-millet kaynaşmasını artıracağını ifade ederek buluşmaların hayırlara vesile olmasını diledi.