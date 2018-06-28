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Ankara Valisi Ercan Topaca: "(Polatlı'da Eylül Yağlıkara'nın kaybolması) Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor."

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Ercan Topaca: "(Polatlı'da Eylül Yağlıkara'nın kaybolması) Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor."


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