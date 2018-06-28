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Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Topaca, Polatlı'da Eylül Yağlıkara'nın kaybolmasına ilişkin, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz." dedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, 6 gündür kayıp Eylül Yağlıkara’nın (8) arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Topaca, şunları söyledi:

"Bu adli bir soruşturma. Soruşturma devam ediyor. Konuyla ilgili çok fazla detay vermek şu aşamada doğru değil. Kaybolan yavrumuz Eylül ile ilgili bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri eşleşti DNA testiyle. Şu an 1 kişi zaten tutuklandı. Çocuğumuz ile ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Çalışmalarımız devam ediyor. Net olarak olay aydınlatıldığı zaman veya bir itiraf olduğu zaman paylaşacağız."

İçişleri Bakanlığı dün 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili olayın aydınlatıldığına ilişkin açıklama yapmıştı. Bu sabah ise Baba İbrahim Yağlıkara, Şu an hiç bir bilgim yok. Ben de medyadan duydum. Hiç kimse bana bilgi vermedi” diye konuştu.

DHA


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