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Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 09:49 | Son Güncelleme

Ankara ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Son dakika habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da ise FETÖ'nün abla yapılanmasına yönelik operasyonda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün "abla yapılanması"na yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Bylock kullandıkları belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

2012'deki Polis Akademisi sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK'YA SIZAN FETÖ ÜYELERİNE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, TSK'ye sızdığı belirlenen 211'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 300 şüpheliden 150'si gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesi'nde yürütülecek. Ayıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da bulunuyor.

MERSİN'DE FETÖ OPERASYONU

Mersin'de oluşturulmaya çalışılan FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasının il imamı olduğu değerlendirilen H.Y. ve eşinin de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Eski Bilecik, Düzce ve İskenderun il imamı olan ve Mersin'de oluşturulmaya çalışılan yeni FETÖ yapılanmasının il imamı olduğu değerlendirilen H.Y. ve hakkında yakalama kararı bulunan eşi, Antakya'daki tüm FETÖ okullarının Genel Müdürü olan A.K. ve ByLock kullandığı tespit edilen eşi H.K. gözaltına alındı.

AA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Uzaklarda aramayın biz feto için olumsuz konuşurken hoca efendimiz diyen millet vekillerine bakın önce en az 500 kişi bulursunuz ama işinize gelmez.
durmak yok yola devam ????
İki sene oldu be, yuh be! Hakikaten ne istedilerse verilmiş!
İyi Parti genel başkan yardımcısı Fetöcü Adil Öksüz ün yakalandığını ve seçimlerden 15 gün önce piyasaya sürülerek İyi Parti ve Chp ye iftira atacağını söylüyor. Bu doğru mu
Korku neler yaptırıyor adama..neden halkı inleten kriptolarada yapılmıyor bu operasyonlar.İl ,ilçe teşkilatlarında yuvalanlarar boşmu duracak.Gizli para aktarılan Tücar Para kaynağı olarak boşmu duracak...Bunlara neden operasyon yapılmıyor.Nurcu yazıcıların içine gizlenmiş kriptolar,caminin ön safında namaz kılıp dernek kuruyorlar.bunlar boşmu duracak.Asıl alınması gerekenler bunlar.
Genel Kurmay başkanı ve MİT başkanı bu hain darbe girişiminden sonra bile hâlâ görevlerinin başındalarsa yapılan operasyonların bir anlamı yoktur. Bu hain darbe girişiminin hâlâ siyasi ayağı açıklanmamışsa yapılan mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur. Fetöyle mücadelede sayın cumhurbaşkanı dışında kendi partisinden kimse samimi değildir. Bilerek ve isteyerek soruşturmaları sulandırıyorlar. At izi it izi eşek katır sığır bütün izler birbirine girdi. Allah devletimizi milletimizi tüm iç ve dış düşmanlardan korusun...
Benim anlamadığım bu FETÖ'cüler devletin %70'inden fazlasında hatta üst düzeylerin neredeyse bütün kademelerinde varken ve isteseler hemen darbe yapabilecekken nasıl oldu da 3-5 kişi ile darbe yapmaya kalkıştı ve başaramadı. Bu işte başka işler var gibi geliyor. Zaten bu kadar adamları varken darbe yapmaya ne gerek var ki. Zaten devlet kendi ellerinde olmuş olurdu. Sorular... Sorular... Sorular... Cevaplar AKP'de saklı... Birgün ortaya çıkacaktır...
Zamanında o kadar göz yumulduki şimdi topla topla bitmiyor , soran olursa mücadele ediyorum dersin , 250 senede zor biter.
zamanında kendileri yerleştirdiler şimdi de görevden alıyorlar zihniyete bak geç askeri ayağınıda siyasi ayağına el at
ne alaka 2012 ? nerdeydiniz bu zamana kadar. bunu bugun tespit edenler de suçludur.
İçerisinde bu kadar çok hain barındıran bir ülke daha yoktur eminim. sorun şu ki iktidar tarafından desteklenip palazlandırılan bu yapı doğal olarak devletin her kademesine sirayet etmişti. Kendi ektiklerini biçenler halkı da iki farklı kutup haline getirmeyi başardılar. Söylenecek çok şey var da bir günümüz Türkiye'sinde hiç alakan olmayan bir fişle prize takılman an meselesi olduğundan, neylerse Mevlam eyler ne eylerse güzel eyler deyip satırlarıma burada son verirken hepinize hayırlı cumalar diler,,, (uzatmiim mektuba döndü)
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