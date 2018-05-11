Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!

FETÖ'nün "abla yapılanması"na yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Bylock kullandıkları belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

2012'deki Polis Akademisi sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK'YA SIZAN FETÖ ÜYELERİNE OPERASYON



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, TSK'ye sızdığı belirlenen 211'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 300 şüpheliden 150'si gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesi'nde yürütülecek. Ayıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da bulunuyor.

MERSİN'DE FETÖ OPERASYONU



Mersin'de oluşturulmaya çalışılan FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasının il imamı olduğu değerlendirilen H.Y. ve eşinin de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Eski Bilecik, Düzce ve İskenderun il imamı olan ve Mersin'de oluşturulmaya çalışılan yeni FETÖ yapılanmasının il imamı olduğu değerlendirilen H.Y. ve hakkında yakalama kararı bulunan eşi, Antakya'daki tüm FETÖ okullarının Genel Müdürü olan A.K. ve ByLock kullandığı tespit edilen eşi H.K. gözaltına alındı.

AA

