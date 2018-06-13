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Ankara ve İstanbul'da kaçak hap operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri hapları sattıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Ankara ve İstanbul'da düzenlenen kaçak hap operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, ülkeye kaçak yollarla sokulan vitamin ve hapların satışının yapıldığı belirlendi.

Hapları sattıkları tespit edilen 5 kişiyi takibe alan ekipler, Ankara'da 3, İstanbul'da ise bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 69 bin 812 uyarıcı hap ile 80 jel ve sprey, 77 bin 120 vitamin hapı, 172 parfüm, 20 elektronik sigara yedek parçası, 550 puro, 13 elektronik sigara, 232 sigara likidi, 44 şurup, 193 faturasız tekstil malzemesi ele geçirildi.

Hapları sattıkları belirlenen 5 kişiden 4'ü gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Ankara istanbul kaçak hap operasyon

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