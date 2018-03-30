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Ankara Vergi Dairesi'ndeki patlamayla ilgili son dakika gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 10:43 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görevli 11 özel güvenlik görevlisinin görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle kusurlu olduklarını tespit etti.

1 Şubat Perşembe akşamı Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleşen patlamanın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılarak olayın tüm ayrıntıları ile aydınlatılmasının ardından, Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu da 11 özel güvenlik görevlisinin "kusurlu" olduğunu değerlendirdi.

Özel güvenlik görevlilerinin "olay günü görevlerini yerine getirirken, görevlerinin gerektirdiği özen ve dikkati göstermedikleri"ne hükmeden komisyon, bu kişilerin "özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının uygun görülmediği"ne karar verdi.

GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Komisyon, özel güvenlik görevlilerinin sertifikalarını iptal ederek Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki görevlerine son verildi.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETMİŞTİ

Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda saat 20.05'te gerçekleşen patlamada 4 kişi yaralanmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda olayla ilgilisi bulunan şüpheliler kısa sürede tespit edilmiş, olayın faili Ersen Ertogan yakalanacağını anlayınca intihar etmiş, diğer şüpheliler ise gözaltına alınarak adalet karşısına çıkartılmıştı.

SALDIRI 'YAT' TARAFINDAN YAPILDI

Yapılan soruşturmada, saldırının terör örgütü PYD/YPG'nin 2014'te kurduğu sözde anti-terör yapılanması (YAT) tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarılmıştı. Saldırıyı koordine eden kişinin ise bu yapılanma içerisinde faaliyet gösteren Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı "Ebu Serdar" kod adlı Alan Chuckmaus olduğu ve olaydan bir gün önce ülkeyi terk ettiği belirlenmişti.

AA

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Ankara vergi patlama

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
tabi kusurlu ordaki gariban güvenlik kesin soran olursa gereği yapıldı dicez
ne kursundan bahsediyorsun ver parayı al sertifikayı kurslar onlar ayırca o kuslarıda araştır
Tabi ya vurun yetimin sıtına
bombayı koyan 3 defa binaya 3 gün üst üste gelmiş gitmiş birinci ve 2 nci gün bombayı patlatamamış 3 ncün aktif hale getirmiş. adam çantayla gelmiş gitmiş. burada bir güvenlik zafiyeti var. x rey cihazıda çalışmamış olabilir veya içindeki düzeneğide ayırt edememş veya görav savsanmışta olabilir orada bu işler bakan güvenlik görevlisini x-rey cihazı hususunda acaba eğitim almışmıdır. en az bir hafta kurs görmesi gerekir. neticede fatura güvenlik göreblilerine kesilmiş oldu
Özel güvenlikçilere Güvenlik yerine ayak işlerinde, otoparklarda, Patron aracını yıkamada ; her müdür kendi adamının aranmasını isteyen görevliye senin üst arama görevin değil denirse ; özel mülkiyetlere girenlerden kimlik sorulamaz'sa ! Bir sitede parası var diye yönetici olmuş ancak güvenliğin G harfini bilmeyen güvenliğe talimat verirse ; güvenliklerin arkasında şirketler durmazsa ! Özel güvenliğin eli kolu para için maddiyat için bağlanmışsa güvenlikçi nasıl görevini ifa etsin !!! Vur abalıya, birine fatura kesilecekse Hazır fatura makbuzu var Güvenlik !
BİZDE HORTUMCU VALİ Yİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ İÇİN İSTEMİYORUZ HADİ ONUDA UZAKLASTIRIN. TMSF RANT VAR... VALİ İİ GÜCÜN TABİ İŞÇİYE YETER. .
asıl incelenmesi gereken akşam 8'de vergi dairesinde neden bomba patlatılır? bu bir göz korkutma mıdır?
İnşallah karar verirken adil davranmışlardır. Asgari ücretle çalışan, tam bir eğitim almadan sertifika verilen güvenlikçiler direkt suçlu ilan edilip bu iş çözülmüş olur mu? (Elbette asgari ücrette alsa görev layıkıyla yapılmalı)
Bu Adam Türkiye'ye Nereden Geldi. Gelene Kadar Hiç Bir Kontrol Noktasından Geçmedi mi? Şehrin Göbeğine Nereden Geldi. İstihbarat Neredeydi, Polis Neden Görmedi ? Suç ise Asgari Ücretle Çalışan Güvenlik Görevlisine İmal Edildi
herkes görevini düzgün yapacak sorumluluğunun bilincinde olmalı...
güvenliğin,emniyetin özeli olmaz,olmamalı!.düşünün iyi eğitilmiş bir terörist bu özel güvenliğe sızıp bir AVM'nin yada stadyum'un güvenlik birimine giremezmi? günde binlerce kişinin girip çıktığı bu yerler çok mu güvende?
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