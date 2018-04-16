'Ankara'ya bir saatte geliriz' diyen Yunan Bakan'a Çavuşoğlu'ndan yanıt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yunan Savunma Bakanı Kammenos'un "Ankara'ya bir saatte geliriz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, "Uçakla bile gelemiyorlar. Yunanistan böyle bir ülke, çok ciddiye almamak lazım. Başbakanımız dedi ya 'rahat dursunlar'; başka bir şey istemiyoruz" dedi. "Yunanistan çok iyi bildiğim bir ülke; orada doğdum, orada büyüm" diye konuşan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ı ikiye ayırıyorum: siyasetçiler ve halk. Ama halk da kendi içinde ikiye ayrılıyor; şoven ve daha ılıman olarak. Yunanistan’da şoven de olsa ılıman da olsa siyasette tesiri olan Türkiye ile ilişkilerdir" ifadelerini kullandı.

'YUNANSİTAN'IN ETİ NE BUDU NE'



Yunan siyasetçilerinin sıkıştığı an Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, "Böylece güç devşiriyorlar" dedi. Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Yunan siyasetçilerin son günlerde özellikle Ege bağlamında ortaya koyduğu bu yaklaşımları da ben iyice sıkışan, dar boğaza giren ekonomisinin siyasete olan yansımasına karşı bir manevra olarak görüyorum. Halkına, Yunanlılara ekonomik sıkıntıları unutturmak ve onların bu konudaki düşüncelerini arka plana atarak, 'daha önemli tehdit ve risklerimiz var, Türkiye var' noktasına taşıyarak kendi siyasetlerini bir noktada tutmaya çalışıyorlar. İkinci olarak; Yunanistan her şeyi yaptı, AB de Yunanistan'a gereken her şeyi yaptı ama Yunanistan'a yetmez. AB'ye de bu defa Türkiye üzerinden kendisini acındırarak 'daha fazla kazanım nasıl elde ederim' aklının bir ürünüdür bu, başka bir şey değil. Yoksa Yunanistan'ın eti ne budu ne." (DHA)