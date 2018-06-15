Ankara yerine Adana'da yol kenarında indirdi

Van'dan Ankara'ya akrabalarıyla bayramlaşmak için yola çıkan, aralarında çocukların da bulunduğu 40 Afganistanlı, minibüs sürücüsü tarafından Adana'da yol kenarında indirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda çok sayıda yabancı uyruklunun beklediği ihbarı üzerine bölgeye giden Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedekilerin aralarında çocukların da bulunduğu 40 Afganistanlı olduğunu tespit etti.

Ekipler, yol izin belgeleri bulunan Afganların, Ankara'daki akrabalarının yanına bayramlaşmak için gitmek amacıyla Van'dan minibüsle yola çıktıkları ancak sürücü tarafından Adana'da bırakıldıklarını belirledi.

Van'da hayvancılıkla uğraştığını belirten 17 yaşındaki Nahivla Yusfi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'daki ilgililerden gerekli izinleri aldıklarını ve Ankara'ya akrabalarının yanına gitmek için yola çıktıklarını söyledi.

Adana'ya geldiklerinde sürücünün geleceğini söyleyerek kendilerini minibüsten indirdiğini anlatan Yusfi, "Bir daha gelmedi. Burası neresi bilmiyorum. Buraya Adana diyorlar. Biz Ankara'ya gidecektik." dedi.

Bu arada, Afganların temin edilecek başka bir araçla Ankara'ya gönderileceği bildirildi.

