Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Afrin içine girilmesini asla doğru bulmuyorum" sözlerini yazısında hatırlatan Selvi, “Bir tarafa yazın bu söz tartışma çıkaracak” dediğini hatırlatarak, bu durumun yaşandığını belirtti. Afrin operasyonunda herkesten önce CHP’nin sesinin çıkması gerektiğini belirten Selvi, Afrin siyasetinin yeniden şekillendiğini, siyasette artık 'Afrin öncesi-Afrin sonrası" olduğunu, benzer bir tablonun Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından yaşandığını aktardı.

Selvi yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

MAK’ın araştırmasına göre Türk halkının yüzde 85’i Afrin operasyonunu destekliyor. MAK’ın 20-26 Ocak tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 23 ilde 5496 kişi ile yüz yüze yaptığı ankete göre, AK Parti ve MHP’de bu oran neredeyse yüzde yüze yakın. Sadece Güneydoğu’da bu oran birkaç puan etkileniyor. CHP’de ise yüzde 75 seviyesine ulaşıyor. “Oyumu CHP’ye verdim” diyenlerin büyük bir oranı Afrin operasyonunu destekliyor. Bölge bazlı olarak incelendiğinde ise İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde, bu destek yüzde 85 seviyesine ulaşıyor, sahillerde biraz geriliyor.

Siyaset yapanların Afrin ruhunu dikkate alması gerekiyor. Hele hele bu partinin adı CHP’yse...

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