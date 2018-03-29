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Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 07:47 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "İttifak cephesinden yeni haberler" başlıklı yazısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ittifak açıklamasının siyasi kulisleri hareketlendirdiği belirterek, CHP'nin ittifaklar konusunda esnek bir model önerdiğini yazdı.

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

İttifakın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin seçim sürecinde netleşeceğini aktaran Selvi, modelde 4 başlık olduğunu belirterek bunların "Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda herkes kendi adayını çıkarabilir. İkinci turda ittifak yapılabilir", "Birinci turda da ittifak yapılabilir", "Birinci ve ikinci turda da ittifak yapılabilir" ve "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir sınırlama konulmaz. Herkes kendi adayını çıkarır. Milletvekili seçiminde ittifak yapılabilir" olduğunu yazdı. Kılıçdaroğlu, ”Yerel yönetimlerde normal kendi adayımızı çıkaracağız” dediğini aktaran Selvi, CHP'nin yerel seçimde ittifak arayışının olmadığını, ittifak olursa Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi için olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İTTİFAKTAKİ ZORLUKLAR

İttifakı modelleme konusunda zorluklar yaşanıyor. CHP ile HDP ittifakı söz konusu olduğunda İYİ Parti ittifakta yer almıyor. Engin Altay’ın dediği gibi, ”Ateşle barut yan yana gelirse ittifak olmaz” CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı için zemin henüz hazır değil.

[...]

Muhalefette ittifakın önünde ise önemli zorluklar var. Kılıçdaroğlu, ittifakın gerekli olduğuna inanıyor ve bu konuda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Çünkü 2019 seçim sonuçlarına göre siyaset yeniden dizayn edilecek. 2019 seçimlerinin hangi liderleri götürüp hangi partilerin kapısına kilit vuracağı belli değil. Ama 2019’da seçimlerin siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacağı kesin."

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Chp hdp ??? Atatürkün partisi vatan hainleriylemi ittifak yapıcak düşünmesi bile ofsayt. Alın size chp çocuklarının yüzü.
chp KOLTUK IÇIN HERŞEYİ YAPARIZ DIYOR AÇIKÇA. HERŞEY!
abdülkadir selvi %60 65 algı başladı siz % 40 45 i bulun öncede
KALEMİNİ SATMIŞ BASIN BİR YERLERE YARALANMAK İÇİN OLMADIK ŞEKİLLERE GİRİYORSUNUZ VE SİYASETİ OLABİLDİĞİNCE GERMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ ! SELVİ ÖZELLİKLE BASIN DÜNYASINDA SENDEN NEFRETLE SÖZ ETMEK GEREK ! SEN TAM BİR TEZGAHCISIN
Selvi eger muhalefet ittifakla girerse 1. turda akp alır sizinde istediğiniz bu ama olmuyor başaramadınız 2. tura kadar ecel teri dökecek ölüp ölüp dirileceksiniz
Terörist yanlısı bu adam nasıl siyaset yapıp Atatürkün partisinin başında oluyor ve biz atatürkçüyüz diyenler nasıl bu adamın peşinden gidiyor anlayamıyorum. Atatürk kalksa hiçbirini kabul etmez.
akape pkk ve fetö yü sever. en güzel ittifak bu üçlüye yakışır. akape pkk hdp fetö abd. bu şekilde ki ittifak da abd uşağı koltuk sevdalısı bahçeli de piyon olacak.
CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak yaparsa 10 numara olur
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