Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

İttifakın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin seçim sürecinde netleşeceğini aktaran Selvi, modelde 4 başlık olduğunu belirterek bunların "Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda herkes kendi adayını çıkarabilir. İkinci turda ittifak yapılabilir", "Birinci turda da ittifak yapılabilir", "Birinci ve ikinci turda da ittifak yapılabilir" ve "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir sınırlama konulmaz. Herkes kendi adayını çıkarır. Milletvekili seçiminde ittifak yapılabilir" olduğunu yazdı. Kılıçdaroğlu, ”Yerel yönetimlerde normal kendi adayımızı çıkaracağız” dediğini aktaran Selvi, CHP'nin yerel seçimde ittifak arayışının olmadığını, ittifak olursa Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi için olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İTTİFAKTAKİ ZORLUKLAR
İttifakı modelleme konusunda zorluklar yaşanıyor. CHP ile HDP ittifakı söz konusu olduğunda İYİ Parti ittifakta yer almıyor. Engin Altay’ın dediği gibi, ”Ateşle barut yan yana gelirse ittifak olmaz” CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı için zemin henüz hazır değil.
[...]
Muhalefette ittifakın önünde ise önemli zorluklar var. Kılıçdaroğlu, ittifakın gerekli olduğuna inanıyor ve bu konuda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Çünkü 2019 seçim sonuçlarına göre siyaset yeniden dizayn edilecek. 2019 seçimlerinin hangi liderleri götürüp hangi partilerin kapısına kilit vuracağı belli değil. Ama 2019’da seçimlerin siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacağı kesin."
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