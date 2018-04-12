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Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, bugün 'Ankara'da deprem' başlığıyla verilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun usülsüz şekilde, emrindeki polisler tarafından dinlendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı, açıklamasında "Maksatlı bir haber olup, esas maksadı, eski Türkiye’de olduğu gibi bu tip iddiaların ortaya konularak güvensizlik ortamı oluşturulmasıdır" ifadesini kullandı.

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Gazetesi’nin 12 Nisan 2018 tarihli nüshası ve internet sitesinde yer alan " Ankara'da deprem! Soylu’ya polis takibi!" başlıklı haber; maksatlı bir haber olup, esas maksadı, eski Türkiye’de olduğu gibi bu tip iddiaların ortaya konularak güvensizlik ortamı oluşturulmasıdır. Başarılı bir şekilde devam eden terör, asayiş, trafik, uyuşturucu gibi önemli operasyonları yürüterek, kamu düzenini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin yıpratılmaya çalışılması ve toplum nezdinde korku, itibarsızlık ve güvensizlik ortamı oluşturulmak istenmesidir.

Söz konusu haberde yer aldığı şekliyle, bu tip dinleme takip ve izlemeler yargı kararı olmadan kesinlikle yapılamaz. Bu maksatla 2559 Sayılı Polis Vazife Salahiyeti Kanunun Ek 7 inci maddesi uyarınca, her yıl istihbarat birimleri 81 ili kapsayacak şekilde iş ve işlemlerinin hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığı yönünden denetlenmektedir. Bu denetlemelerde herhangi bir hukuka aykırılık tespiti yapılması halinde gerekli soruşturma yapılmakta ve soruşturma sonucuna göre hukuki işlem tesis edilmektedir.
Haberde yer alan konu ile ilgili, 2017 yılında yapılan denetimlerde usulüne uygun olmayan, yargı kararından yoksun bir dinleme tespit edilmemiştir. Diğer konularda tespit edilen eksiklikler hukuka uygunluk yönünden soruşturulmaktadır.

İddia edildiği gibi böyle bir soruşturma ile görevinden alınan personel bulunmamaktadır. İdari bir tasarruf olarak görev yeri değişikliği yapılmış, ancak bu soruşturmalar süresince herhangi bir görev yeri değişikliği söz konusu olmamıştır.

Bu konu üzerinde belirtmek isteriz ki, Türkiye bir hukuk devletidir. Değil Sayın İçişleri Bakanı veya bir devlet büyüğü herhangi bir vatandaşımızla ilgili olarak kasıtlı veya yanlışlıkla dahi olsa hukuk dışında bir işlem gerçekleştirmesi halinde gereği derhal yerine getirilmektedir. Herhangi bir konuda şikâyet veya bilgi ulaştığında derhal gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmakta ve yasal gereği yerine getirilmektedir.

Aslında bu bir itibarsızlaştırma ile kafa karıştırma ve güvensizlik ortamı oluşturma operasyonudur.

Güvenlik önemlidir, ancak özgürlük ve kişisel haklar daha önemlidir. Özgürlük güvenlik dengesi yaklaşımı icat edilmiş bir yaklaşımdır. Esas olan hürriyet ve özgürlüktür."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İki ay önceki bir konuşma; Sayın soylu seni o koltuğa kim getirdi! Siz efendim, Seni o koltuktan kim alabilir, Siz efendim. o halde beratla kavga etmeyi bırak kardeşim, sen beni dinle işine gücüne bak, peki efendim
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