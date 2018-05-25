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Ankara'da 6 albay FETÖ'den tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:55 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan albaylardan 6'sı daha tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan albaylardan 6'sı daha tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 11 albay, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Serhat Özveren'e ifade veren şüphelilerden 10'u tutuklama, biri ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Burada ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelilerden bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve örgüte ilişkin bilgi verdikleri öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'ta ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı, 18 Mayıs'tan itibaren sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanmış, 14 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ albay kara kuvvetleri komtanlığı

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