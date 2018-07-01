Ankara'da Av ve Doğa Festivali

Ankara’nın Polatlı ilçesinde dördüncüsü düzenlenen ''Game Fair Av ve Doğa Festivali'' yapıldı.

Polatlı Belediyesi ile Av ve Doğa dergisi iş birliğiyle Üçpınar Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren festivalde, avcılıkla ilgili stantlar açıldı, çeşitli dallarda atış müsabakaları yapıldı.

Ankara'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de avcıların katıldığı festivalde, milli sporcular Nihan Gürer ve Oğuzhan Tüzün katılımcılara atış eğitimi verdi ve gösteri yaptı.

Etkinlikler kapsamında, 65 yaş üzerindeki lisanlı 35 avcıya da şükran plaketi verildi.

Av ve Doğa Dergisi sahibi ve Organizasyon Komitesi Başkanı Kamil Üçbaş, yaptığı konuşmada, etkinliği Polatlı'da geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Festivalin uluslararası boyuta taşınması için Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Üçbaş, "Türkiye'nin en büyük avcı buluşmasını Polatlı'da yapmaktan çok mutluyuz. Aynı festival Fransa ve İngiltere'de düzenli olarak yapılmaktadır. Bunu yapan üçüncü ülke Türkiye'dir ve Polatlı'dır." dedi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç ise şehrin tanıtımı için her fırsatı değerlendirdiklerini kaydetti.

Koç, Türkiye'deki av ve doğa tutkunlarının festivali sahiplendiğini dile getirerek, yaptıkları çalışmaların Polatlı'nın tanıtımına ve şehrin turizm potansiyeline çok büyük katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

