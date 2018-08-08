Ankara'da balkondan düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 4. kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, zihinsel engelli Hasan Eren Coşkun (12), Cumhuriyet Mahallesi Zekayi Gökşin Caddesi'ndeki evlerinde, annesi mutfakta olduğu sırada balkona çıktı.
Dengesini kaybeden engelli çocuk, 4. kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Coşkun'un anne ve babası ile yakınları hastane önünde gözyaşı döktü. Coşkun'un cesedi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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