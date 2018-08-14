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Ankara'da bazı STK üyeleri döviz ve altınlarını bozdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

ANKARA’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Sivil Toplum Kuruluşları (STK) üyeleri, altın ve döviz bozdurdu.

Gizem KARADAĞ-Dicle CENGİZ-ANKARA (DHA) - ANKARA’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Sivil Toplum Kuruluşları (STK) üyeleri, altın ve döviz bozdurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Ankara’da bazı STK’ların başkan ve yönetim kurulu üyeleri yanlarında getirdikleri altın ve dövizleri bozdurmak için Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya gitti. Yapılan döviz bozdurma eylemine 15 Temmuz Platformu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Memur-Sen ve Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası da katıldı. Burada konuşan Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ar, kampanyaya bir hafta önce başladıklarını belirterek, “Türkün gücünü görecekler. Ankara’da sadece 100 bin esnafımız var. Devletimizin, milletimizin yanındayız. Dolarlarımızı da eurolarımızı da bozduruyoruz” dedi. ‘AZİZ MİLLETİMİZİN VATAN SEVGİSİ DOLARDAN DEĞİL, İMANDADIR’ 15 Temmuz Platformu Genel Sekreteri ve ÖZDER Ankara İl Başkanı Ayhan Çetinkaya da yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntıların geçici olduğuna inandıklarını, ekonomik saldırının karşısında dimdik durduklarını söyledi. Çetinkaya şöyle konuştu: “Suni finansal saldırılarda bulunan şer odakları boşuna heveslenmesinler, bilsinler ki; Aziz milletimizin vatan sevgisi dolardan değil, imandadır. Millet olarak dün canımızı kanımızı bu vatan için esirgemedik, bugün de tüm varlığımızı vatanımız için feda etmeye hazırız.” ‘NE ALTIN KALIR NE YASTIK’ Memur-Sen Ankara Şubesi İl Başkanı ve Ankara 15 Temmuz Platformu Başkanı Mustafa Kır ise, “ABD’nin amacı Brunson’ın özgürlüğü değil 15 Temmuz kalkışmasının rövanşıdır” dedi. Diğer vatandaşların da döviz bozdurmaları için çağrıda bulunan Mustafa Kır, “Bu olay ekonomik bir meseleden öte imanı mesele haline gelmiştir. Yarın döviz artacak daha fazla kazanacağım diye altınını dövizini yastık altında tutanlar, yarın geç olabilir. Ne altın kalır ne yastık” şeklinde konuştu. Daha sonra Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Genel Başkan yardımcısı Mehmet Erdoğmuş da yaptığı konuşmasında, “Gün ülkemize sahip çıkma günüdür, bu mesele AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan meselesi değildir. Doları olanların dolarını bozma zamanı. Bugün benim dolarım yok ama devletimin gazilere vermiş olduğu şerefli yaşamak için şeref aylığı vardır. Gerekirse şeref aylığımızı bağışlayacağız” dedi. Daha sonra ellerinde ABD’yi protesto eden çeşitli dövizler taşıyan SKT üyeleri, “Vatan sana canım feda” sloganı attı.

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