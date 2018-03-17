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Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 23:48 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, 18 Mart Şehitler Günü anma etkinlikleri kapsamında yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitler Günü anma etkinlikleri ile ilgili olarak alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 18 Mart 2018 günü 07.00 ile 12.00 saatleri arasında, Anıtkabir çevresinde Akdeniz Caddesi’nin Gençlik Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan bölümü, Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü, Spor Park Caddesi’nin tamamı, Anıt Caddesi’nin tamamının trafiğe kapatılacağı bildirildi.Cebeci Askeri Şehitliği çevresinde Şebeke Sokak’ın tamamı, Huri Sokak’ın Uslu Sokak ile Başarı Sokak arasında kalan bölümü, Uslu Sokak’ın Mamak Caddesi ile Alkış Sokak arasında kalan bölümünün, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi.

Ankara Valiliği, 18 Mart Şehitler Günü anma etkinlikleri kapsamında yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitler Günü anma etkinlikleri ile ilgili olarak alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 18 Mart 2018 günü 07.00 ile 12.00 saatleri arasında, Anıtkabir çevresinde Akdeniz Caddesi’nin Gençlik Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan bölümü, Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü, Spor Park Caddesi’nin tamamı, Anıt Caddesi’nin tamamının trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Cebeci Askeri Şehitliği çevresinde Şebeke Sokak’ın tamamı, Huri Sokak’ın Uslu Sokak ile Başarı Sokak arasında kalan bölümü, Uslu Sokak’ın Mamak Caddesi ile Alkış Sokak arasında kalan bölümünün, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

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