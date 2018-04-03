HABER

Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 20:24 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, eski MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek olan anma töreni kapsamında yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, eski MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek olan anma töreni ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 04 Nisan 2018 günü 02.00’den etkinlik bitene kadar, Alparslan Türkeş Caddesi çift yönlü olarak (Jandarma Alt Geçit Kavşağı ile Alparslan Türkeş Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Alparslan Türkeş Meydanı (alt geçit hariç), Mevlana Bulvarı ile Bahriye Üçok Caddesi’nden Alparslan Türkeş Meydanı’na giriş ve çıkış yan varyantları tamamen trafiğe kapatılacağını bildirdi.Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

Ankara Valiliği, eski MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek olan anma töreni kapsamında yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, eski MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek olan anma töreni ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 04 Nisan 2018 günü 02.00’den etkinlik bitene kadar, Alparslan Türkeş Caddesi çift yönlü olarak (Jandarma Alt Geçit Kavşağı ile Alparslan Türkeş Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Alparslan Türkeş Meydanı (alt geçit hariç), Mevlana Bulvarı ile Bahriye Üçok Caddesi’nden Alparslan Türkeş Meydanı’na giriş ve çıkış yan varyantları tamamen trafiğe kapatılacağını bildirdi.
Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

Fransızlar da teröristlerin yanında Fransızlar da teröristlerin yanında
Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...
Tosun roket için marka başvurusu yapmış!Tosun roket için marka başvurusu yapmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.