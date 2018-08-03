Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, yarın gerçekleşecek olan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi nedeniyle, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kongre nedeniyle yarın saat 01.00'den itibaren Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantların (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı ifade edildi.
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