Ankara'da bir kadın 7 aylık bebeğini balkondan attı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kadın, tartıştığı annesini bıçakla yaraladıktan sonra 7 aylık bebeğini ikinci kattaki evinin balkonundan attı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde Özlem T. annesi Gülşen T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartıştığı annesini bıçakla yaralayan Özlem T, ağlayan 7 aylık bebeğini de ikinci kattaki evinin balkonundan aşağıya attı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gülşen T. ile bebeği hastaneye kaldırdı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Özlem T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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