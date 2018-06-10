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Ankara'da camiye yıldırım düştü, minaresi yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu, caminin minaresi yıkıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu, caminin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkıldığı sırada lavoboda abdest alanlar,olayı yara almadan atlattı.

Olay, akşam saatlerinde Macunköy Mahallesi'nde bulunan Hacı Ziya Yaman Macunköy Merkez Camisi'nde meydana geldi. İlçede yağmur yağışı başladıktan kısa bir süre sonra yıldırım düştü. İsabet eden yıldırım nedeniyle caminin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkıldığı sırada camide abdest alanlar olayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, cami bir süre için ibadete kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

- Yıkılan minareden görüntü

- Caminin içinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Vatandaşlar ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-

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