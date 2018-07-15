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Ankara'da çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 02:13 | Son Güncelleme

Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu

Ankara'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi'ndeki dört katlı apartmanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Apartman sakinlerinin binayı boşalttığı yangında, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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Ankara Gölbaşı yangın

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