HABER

Ankara'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda M.E.H, B.İ.B. ve R.B. gözaltına alındı.

Zanlılardan M.E.H'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kamplarında eğitim gördüğü ileri sürüldü.

Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?Polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?
Meral Akşener'den İbrahim Tatlıses tepkisiMeral Akşener'den İbrahim Tatlıses tepkisi
Acun açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu?Acun açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beypazarı DEAŞ Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Başbakan Yıldırım: Vergi prim borçları ve trafik cezası alacakları yeniden yapılandırılacak

Başbakan Yıldırım: Vergi prim borçları ve trafik cezası alacakları yeniden yapılandırılacak

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.