Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda M.E.H, B.İ.B. ve R.B. gözaltına alındı.
Zanlılardan M.E.H'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kamplarında eğitim gördüğü ileri sürüldü.
Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
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