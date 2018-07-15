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Ankara’da elektrik malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

2 İTFAİYE ERİ ETKİLENDİ Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikanın deposunda çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

2 İTFAİYE ERİ ETKİLENDİ
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikanın deposunda çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine sağlık görevlileri müdahalede bulundu.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’da olay yerine gelerek yangına müdahaleyi yerinde izledi. Saat 16.00 sıralarında, çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesine karşı hala kontrol altına alınamadı.
Bu arada itfaiye ekipleri, büyüyen yangının fabrikanın yakınında bulunan bir mobilya fabrikasına sıçramasını da önlemeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:
_İtfaiye erlerine sağlık görevlilerinin müdahalesi
_Yangını olay yerinde izleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay

_Detaylar

Mehmet DEMİR-Gökhan CEYLAN /ANKARA (DHA)

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