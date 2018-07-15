Ankara’da elektrik malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Gölbaşı'nda kablo ve elektrik malzemesi deposunda çıkan yangın, yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayı gören vatandaşlar, yangının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirterek herhangi bir can kaybı veya yaralının olmadığını söyledi. Depodaki soğutma çalışması devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden vatandaşlar ile röp
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-
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