Ankara’da elektrik malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde elektrik malzemesi üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Gölbaşı ilçesi Ankara Konya Karayolu Vilayetler Evi kavşağında faaliyet gösteren kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında fabrikanın depo kısmında çıkan yangına Gölbaşı ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

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-Yangından genel ve detaylar

Mehmet DEMİR-Gökhan CEYLAN/GÖLBAŞI, (Ankara) (DHA)-

