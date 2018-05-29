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Ankara'da etkili olan yağış bazı yerlerde su baskınlarına neden oldu -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

Ankara'da etkili olan yağış bazı yerlerde su baskınlarına neden oldu.

Ankara'da etkili olan yağış bazı yerlerde su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle Ankara Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı sular altında kaldı. Bir alışveriş merkezinin otaparkında da yer yer su birikintileri oldu.

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