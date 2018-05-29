Ankara'da etkili olan yağış bazı yerlerde su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle Ankara Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı sular altında kaldı. Bir alışveriş merkezinin otaparkında da yer yer su birikintileri oldu.
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-Bilkent Kavşağı'nın sular altında kalması
-Yollardan genel ve detaylar
ANKARA (DHA)
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