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Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 ağır yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:22 | Son Güncelleme

EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü Selda Var (43) ile yanındaki annesi Hatice Ulusal (62)ve kızı Derin Var (8) öldü, oğlu Deniz Var (6) ise ağır yaralandı.

EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü Selda Var (43) ile yanındaki annesi Hatice Ulusal (62)ve kızı Derin Var (8) öldü, oğlu Deniz Var (6) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Ovalılar kavşağında meydana geldi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinden Ankara'ya gelen İngilizce öğretmeni Selda Var yönetimindeki 34 TF 0504 otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 06 BLP 88 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Otomobilin TIR'ın dorsesinin altına girip hurdaya döndüğü kazada, sürücü Selda Var ile yanındaki annesi Hatice Ulusal olay yerinde yaşamını yitirdi. Arka koltukta oturan Selda Var'ın çocukları Derin ve Deniz Var ise ağır yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı Derin ve Deniz Var kardeşler, ambulanslarla Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından da Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Derin Var da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Deniz Var’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bu arada uzun uğraşlar sonucu çıkarılan anne ve kızının cesetleri de morga konuldu.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

ATANMASI İÇİN BELGE ALMAYA ANKARA’YA GELİYORDU

Selda Var’ın ağabeyi Mustafa Ulusal, kız kardeşinin, daha önce Kırşehir'e sözleşmeli İngilizce öğretmeni olarak atandığını ve görev süresi dolduktan sonra tekrar eşinin yaşadığı Gebze’ye döndüğünü söyledi. Ağabey Ulusal, kız kardeşinin, bakanlığa yaptığı müracaatla mülakattan geçerek Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğunu ve burasının kendisinden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ıslak imzalı belge getirmesini istediğini ifade etti. Selda Var'ın da belgeleri temin etmek için Ankara'da oturan annesi Hatice Ulusal ve 2 çocuğunu da yanına alarak sabah erken saatlerde Gebze'den yola çıktıkları kaydedildi.

Selda Var, kızı Derin Var ve annesi Hatice Ulusal'ın cenazeleri, ikindi namazı sonrasında Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
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Ağabey Mustafa Ulusal'ın açıklaması

ÖNCEKİ HABERLE GEÇİLEN:
Kaza yerinden detaylar
İtfaiye ekiplerinin çalışması
​Cenazelerin çıkarılması

Haber - Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)

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