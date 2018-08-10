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Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:41 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 16'sı üsteğmen, 6'sı teğmen olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 16'sı üsteğmen, 6'sı teğmen olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 22 askerin kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen 16 üsteğmen ve 6 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanırken, 6 askerin eski pilot olduğu belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı işlemlerini 4 ilde sürdürdüğü öğrenildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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