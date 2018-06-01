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Ankara'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda, "mahrem imamların" da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 06:54 | Son Güncelleme

Ankara'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda, "mahrem imamların" da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.


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