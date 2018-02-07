Ankara'da gazilerin darp edilmesine ilişkin dava

Tutuksuz sanık Enes Kılıç da olay tarihinde benzin istasyonuna gidilen aracın sürücüsü olduğunu söyleyerek, "Arabayla hastaneye gitmek için Doğan, Tamer ve Osman yanıma geldi. Doğan, yola çıkınca bize benzin istasyonunda kavga ettiklerini, görüntülerin muhafaza edilmesi için görüşeceğini söyledi. Osman, Batuhan, Barış ve Doğan'la benzinliğe gittik. Ben aracı park ettiğim sırada kavga başlamıştı." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Barış Yumuş, mağdurların gazi olduklarını bilmediklerini, bunu olay sonrasında karakola gittiklerinde öğrendiğini iddia etti.

Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile müşteki gaziler, MSB, TSK Dayanışma Vakfı, Jandarma Genel Komutanlığı avukatları ve Kara Kuvvetleri Hukuk Hizmetleri Başkanlığı vekili katıldı.

Görkem, olay günü arkadaşlarıyla mangala gittiklerini, Doğan ve Osman alkol aldığı için arabayı kendisinin kullandığını ifade etti. Yolda seyir halindeyken mağdurların, kendi araçlarına doğru el işareti yaptığını iddia eden Görkem, "Doğan Çiçek bana 'Bunlar ne diyorlar, takip et' dedi. Daha sonra AŞTİ güzergahına geldikten sonra Eskişehir yolunda döndüler. AFAD binasının orada trafik sıkıştı. Doğan araçtan indi ve tartıştıklarını gördüm. Doğan iner inmez araç sürücüsü arabayı üzerine sürdü. Doğan müştekilerin arabasının camına yumruk attı ve camını kırdı." diye konuştu.

Tutuklu Sanık Tamer Görkem de üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, yaptığı eylem nedeniyle tüm Türk halkından özür dilediğini söyledi.

Tutuksuz Sanık Batuhan Öğüt de gazilerin darp edilme olayını bilmediğini, olay anında orada olmadığını kaydetti. Parkta arkadaşlarıyla oturduğu esnada Doğan Çiçek'in bacağından yaralı olarak yanlarına geldiğini ileri süren Öğüt, "Doğan, 'Beni hastaneye götürür müsünüz' dedi. Yolda benzinlik çalışanlarıyla kavga ettiklerini söyledi. Oradaki güvenlik kamera görüntülerini muhafaza etsinler, silmesinler diye benzin istasyonuna gittik. Sonra orada çalışanlarla kavga çıktı." diye konuştu.

- "Türkiye’den ve Türk halkından özür diliyorum"

Hakim Tokyürek'in "Bunlar gaziler vurmayın, yapmayın dediklerini duymadınız mı?" sorusuna sanık Görkem, "Gazilere ve orada bulunan mağdurlara küfür etmedim. O sözleri duymadım." cevabını verdi.

Tutuklu sanık Doğan Çiçek de başta gazi ve gazi yakınları ile tüm Türkiye'den ve Türk halkından özür dileyerek, terörist muamelesi gördükleri için çok üzgün olduğunu kaydetti. Çiçek, olay günü yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Olay günü Tamer, ben ve Osman pikniğe gittik. Dönüş yolunda bir araç bizi sıkıştırdı. İçeriden el kol hareketleri yaptıklarını, Tamer'e aracı takip etmesini söyledim. Araç bir süre sonra durdu. Araçtan inip müştekilerin aracına doğru gittim. Elimde herhangi bir bıçak ya da silah yoktu. Sinirlenerek cama vurdum, Cam kırıldı. Daha sonra müştekiler araca binip gittiler. "

Çiçek, daha sonra aracı takip ederek benzin istasyonuna girdiklerini, müştekilerin gazi olduklarını bilmediğini savunarak gazi Muzaffer Oktay'a hamle yaptığını, ancak gazilere küfür etmediğini ileri sürdü.