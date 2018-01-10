HABER

Ankara'da hareketlilik! ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 18:16 | Son Güncelleme 9 saat önce

ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kosnett’e ABD’nin PYD terör örgütüne silahlı eğitim vermesinden dolayı duyulan rahatsızlık iletildi.

Ankara'da hareketlilik! ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett’e ABD’nin PYD terör örgütü üyelerine silahlı eğitim vermesinden dolayı Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığın iletildiği belirtildi.

Ankara, salı günü de Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesine tepki göstermişti. İdlib'le ilgili Rusya ve İran büyükelçileri Türk Dışişleri'ne çağrılmıştı.

AA

Dışişleri'nden Rusya ve İran'a kritik çağrı: Durdurun!
Dışişleri Komisyonu'nda sinirler gerildi! CHP toplantıyı terk etti
Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Ankara Dışişleri Bakanlığı Son dakika philip kosnett

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 12 yorum
"Afrin e gireceğiz ,elemanlarınızı çekin! kırılıp dökülenden mesuliyet kabul edilmez" demek için çağırmışlardır
hahaha o blöfleriniz ancak koyunlar yutar
@doblo78 ABD Ankara büyükelçisininde aynen senin gibi düşündüğüne eminim.Çok ortak noktanız olmalı Cerablus ve El Bâb içinde böyle düşünmüşlerdi. S 400 ler içinde Blöfümüzle kandıramadık seni ponçik ))
Çağırdıkları Arkadaşa Çok ''SERT,, Bir Kınama Yazısı Verip Gönderirler,Tahminimce.! Oncağız da O Çok ''SERT,,ten Sonra Korkudan Tir Tir Titrer.!!!
nolacak arkadaş bu ezikliğiniz sizlerin !...
@alpata2 Sayın Yorumcu,EZİKLİĞİ Maalesef Sizden Öğrendik,Desem.! Biz Eski Türkiye de EZİKLİK Nedir Bilmezdik de.!!!
ABD dunyada özelikle Ortadoğu yane şark al avsahta zarardan bir iş yapmaz Kovun!
afrine girerseniz şehit olan bir insanın bile hesabını akp vermek zorunda. ekonomi batıyor iki gündür bırakın şu savaşları kardeşim kaldırın sınırları kardeş olalım düşman degil
hay ağzına sağlık güzel kardeşim savaş lmazsa iktidarlar ayakta zor durur pkk olmazsa bu ülkede mhp ile akp batar daha anlamadı koyunlarimiz
Yoksa Erdoğan hakkında yolsuzluk davası mı açtı?Bizim yalaka siyasetçiler de herkes zor zamanda bütünlük sağlamalı diyor.Ulan faşizmin bu kadarı olur.Yolsuzluk yaparken ve milyon dolarları alırken bizi yanlarına çağırıp bütünlük sağlayalım demediler.Bu Ülkeye kesilecek cezayı sayı Erdoğan ın AKP partisi ile kendi ödeyecek.Bizim suçumuz ne?
He babam çağırdı çağır Blöfleriniz tutmadi şimdi büyüklükleri çağırmalar kimse yemiyor artık başarısız oldun akp ülkeyi fazla batırmaya defolup gidin artik
Neden büyükelçi değil de maslahatguzar cagriliyor.!? ABD den çekiniyor muyuz yoksa.!? Diğer ülkelerin büyükelçisi ni çağırıyoruz.
Diğer Haberler
DEAŞ'lı teröriste gece yarısı baskını

DEAŞ'lı teröriste gece yarısı baskını

İstanbul genelinde büyük su kesintisi! İSKİ açıkladı

İstanbul genelinde büyük su kesintisi! İSKİ açıkladı

Damperi açık unuttu! Ön camdan yola fırladılar

Damperi açık unuttu! Ön camdan yola fırladılar

AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!

AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!

Şaka değil gerçek! Halk otobüsünü çaldı

Şaka değil gerçek! Halk otobüsünü çaldı

İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!

İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.