Ankara'da hareketlilik! ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett’e ABD’nin PYD terör örgütü üyelerine silahlı eğitim vermesinden dolayı Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığın iletildiği belirtildi.

Ankara, salı günü de Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesine tepki göstermişti. İdlib'le ilgili Rusya ve İran büyükelçileri Türk Dışişleri'ne çağrılmıştı.

AA