HABER

Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait iki otobüsün Ayaş-Ankara yolunda çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait iki otobüsün Ayaş-Ankara yolunda çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ayaş- Ankara yolu Altay Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DV 3878 plakalı belediye otobüsü, bulvar üzerinde yolcu indiren 06 BY 5212 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolculardan Nilgün Can (46) olay yerinde yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Görüntü Dökümü: (Ek görüntülerle)

-Kaza yerinden görüntüler

-Polisin incelemesi

-Cenazenin, cenaze aracına konulması

-Kaza yerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
Datça'da koylar pırıl pırıl olduDatça'da koylar pırıl pırıl oldu
Ödemiş'te yağmur ve dolu tarım arazilerini vurduÖdemiş'te yağmur ve dolu tarım arazilerini vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Ahmet Şık: Erdoğan ikinci tura kalırsa seçimi kaybeder

Ahmet Şık: Erdoğan ikinci tura kalırsa seçimi kaybeder

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri öncesi kritik gelişme! Hakkari'de 30 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

24 Haziran seçimleri öncesi kritik gelişme! Hakkari'de 30 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Son dakika! Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam!

Son dakika! Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam!

İstanbul'da toplu taşımada taciz dehşeti: Boğazını kesmek istedi

İstanbul'da toplu taşımada taciz dehşeti: Boğazını kesmek istedi

Eski Milletvekili Nurettin Yılmaz hayatını kaybetti

Eski Milletvekili Nurettin Yılmaz hayatını kaybetti

TBMM'den 'Mimar Sinan' açıklaması

TBMM'den 'Mimar Sinan' açıklaması

Ankara'da son dakika haberi! Belediye otobüsleri (EGO) çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da son dakika haberi! Belediye otobüsleri (EGO) çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.