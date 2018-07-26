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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

Ankra'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Ankra'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Temelli Semti'nde meydana geldi. Sincan-Temelli yolundan Sincan yönüne giden D.G. yönetimindeki 06 AN 3872 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.P. idaresindeki 34 SY 5259 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç yol kenarına savrulurken, 06 AN 3872 plakalı otomobilin sürücüsü D.G. ile diğer araçta bulunan İ.P. ve S.K. hayatını kaybetti, Z.K., K.T. ve Ö.D. ise ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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