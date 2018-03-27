Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

Başkentte, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Yıldız Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri inşaatının ikinci kat iskelesi beton döküldüğü esnada çöktü. Olayda 2 işçi enkaz altında kaldı.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mesai arkadaşları ve ekiplerin yardımıyla kurtarılan işçilerden Dail S. Yenimahalle Devlet Hastanesine, Serdar A. ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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