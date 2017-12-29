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Ankara'da IŞİD operasyonu: Peş peşe gözaltına alınıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 10:41 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon kapsamında, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da ise terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltı sayısı 43'ü yabancı uyruklu olmak üzere 46 oldu. Bazı şüphelilerin yılbaşında saldırı için keşif ve hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin koordinasyonunda 500 polisin katılımıyla terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 29'u yakalandı.

YILBAŞI İÇİN KEŞİF YAPMIŞLAR

Yakalanan IŞİD mensuplarının birçoğunun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Aramalarda ele geçirilen malzemelerden, şüphelilerden bazılarının, yılbaşında eylem için keşif ve hazırlık yaptıkları tespit edildi.

Bu arada Mamak'ta bir adrese düzenlenen operasyon sırasında şüpheli bir kişi balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli, Terörle Mücadele ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Operasyonlarda zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İSTANBUL'DA 46 GÖZALTI VAR

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunan ve yılbaşı kutlamaları sırasında eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 10 ilçede 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 43'ü yabancı uyruklu 46 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Ankara IŞİD

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ne kıldıkları namaz ne oruç ne sözde cihat.ingiliz ve usa nın kurduğu bir paravan örgüt.cehennem bekliyor sizi inşallah
niye sadece yabancı uyruklu ışidlileri topluyorlar her ak potansiyel bir ışidli ve ülke için en büyük tehlike
DÜNYAYAMIZI KİRLETEN PİSLİKLER....
YA DİĞER İLLERDEKİLER...?!
nasolsa salıyorsunuz boşverin uğraşmayın ...salcaksanız yakalamayın
Memleket muz cumhuriyetine döndü,elini kolunu sallaya sallaya giriyor teröristler...
iyi de bu zamana kadar bu adamlar nasıl bu ülkeye girip bu evlere yerleşti? ve daha bilinmeyen ne kadar nicesi var?
fetöcülerin olmadığı bir emniyet ve istihbarat birimlerinin başarısı,Rabbim yardımcınız olsun.
dünyada ne kadar ışidli varsa ülkemizde maaşallah..yakala yakala bitmiyor:)) her ülkeye vize uygulanmalı ve sıkı denetlenmeli...
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