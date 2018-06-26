Ankara'da İtalya Milli Günü Resepsiyonu

"Ülkelerimiz, hiçbir ülkenin tek başına savaşamayacağı sorunlarla karşı karşıya. Göç akını, terörle mücadele, ekonomik büyümeyi hızlandırma ihtiyacı, sosyal kalkınma bu problemlerden bazıları. Bu sorunları ortadan kaldırma ihtiyacı, bizi her alanda iş birliğimizi güçlendirmeye itmiştir."

Büyükelçi Luigi Mattiolo'nun eşi Stefania Mattiolo'nun ev sahipliğinde Ankara'daki büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyonda, siyaset, diplomasi, iş, sanat, camiasından pek çok isim bir araya geldi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye- İtalya ticaret hacmi, 2016'da 19 milyar dolara çıkmıştır. Daha da ileri taşımamız gereken dengeli bir ticaretimiz var." dedi.

Akdeniz ve Ortadoğu'nun istikrara kavuşturulması, terörün ortadan kaldırılması, Avrupa Birliğine uyum süreci, enerji güvenliği gibi alanlarda iki ülkenin ortak çıkarları olduğuna işaret eden Mattio, Türkiye'deki İtalyan firmaların sayısının giderek arttığını ve bunun ortak çıkarlar için yararlı olduğunu belirtti.

İtalya'daki Türk yatırımlarının da arttığına değinen Büyükelçi Mattio, "Bizim taze bir başlangıca, yeni bir vizyona ve ortak bir geleceğe ihtiyacımız var. Şimdi ortak çıkarlarımıza odaklanmamız lazım." dedi.

Büyükelçi Mattio, konuşmasını Türkçe "İlginiz için çok teşekkür ederim" ifadeleriyle sonlandırırken, Bakan Zeybekci de büyükelçinin jestine karşılık vererek konuşmasına İtalyanca başladı.

Zeybekci, "Bugün bana bir nişan takdim edilecek. Bu önemli nişanı, Türkiye ve İtalya arasındaki yakın ekonomik bağların bir yansıması olarak kabul ediyorum. Bu iş birliğinin bir yansıması olarak ve bunu daha ileri taşımak için, İtalya hükümetine ve büyükelçiye en derin teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.