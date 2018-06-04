Ankara’da Japon çağdaş sanat sergisi

Japonya'nın 15 genç çağdaş sanatçısına ait eserlerin yer aldığı "Kış Bahçesi: Japon Çağdaş Sanatında Mikropop İmgesinin Keşfi" isimli sergi açıldı.

Çankaya Belediyesine ait Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Japonya Büyükelçiliği, The Japan Foundation’ın iş birliğinde gerçekleştirilen serginin açılışına, diplomasi, iş ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kış bahçesinin iki anlamı bulunduğunu aktararak, şunları söyledi:

"İlk anlamı, kış mevsiminde solmuş, bitmiş bir bahçe imajı. Diğer anlamı ise bir seradır kış bahçesi. Burada eserleri bulunan sanatçılar, sanki bir kış bahçesinin zorlukları gibi bu çağımızın zorlukları içerisinde bu kolay olmayan dünyada olumlu yönler bulmaya çalışarak günlük hayatlarını sanki bir seranın içindeki habitat gibi değerlendirmeyi hedefliyorlar."

Miyajima, eserleri sergilenen sanatçıların bu ortamda manga, karikatür, anime, çizgi film veya bilgisayar oyunları gibi çağdaş oyunların yanı sıra sanki bir bahçede bulunan mikro organizmalar, böcekler, bitkiler gibi doğal unsurları bir araya getirerek hayatın anlamını keşfetmeye çalıştığını belirtti.

Japon Büyükelçi, "Bu gördüğünüz eserler, zor çağımızdan olumlu yönler çıkartmaya çalışan sanatçıların yorumlarıdır. Sizlerde bu eserleri gezerken, kendi yorumlarınızdan parçalar bulacaksınız." diye konuştu.

Sergi, 17 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

