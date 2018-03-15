Ankara’da Kastamonu Günleri

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Kültürel zenginliklerimizi ve doğal güzelliklerimizi Türkiye’nin önemli yumuşak güç unsuru olarak kullanacağız’’ dedi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde Kastamonu Belediyesi tarafından Kastamonu günleri düzenlendi. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Kültürel zenginliklerimizi ve doğal güzelliklerimizi Türkiye’nin önemli yumuşak güç unsuru olarak kullanacağız. Türkiye’nin daha iyi tanıtılmasını, uluslararası alandaki rekabeti ve mücadelesini daha iyi yapan bir ülke haline gelemsini temin edeceğiz. Bu çerçevede Türksoy’un 2018 kültür başkenti olarak Kastamonu’yu göstermiş olması, hem Kastamonu’nun daha iyi tanınmasına hem de Türkiye’nin daha iyi tanınmasına vesile olacaktır’’ diye konuştu.

"2017’de 32 milyon olan turist sayısını 2018’de 38 milyona çıkaracağız"

Geçtiğimiz hafta Berlin’de dünyanın en büyük fuarlarından birisinde olduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Almanya pazarını domine eden sektörün yöneticileriyle bir aradaydık. 2017’de 3,5 milyon alman misafirine ev sahipliği yaptık. Şimdiye kadar rezervasyon bilgilerini üst üste topladığımızda 2018 yılında 5 milyon Alman misafiri Türkiye’de ağırlayacağız. Önceki gün de Rusya’da dünyanın en büyük fuarlarından birisine katıldım. Orada Rusya pazarını Türkiye’de yönlendiren sektör temsilcileriyle toplantılar yaptık. Onlardan da aldığımız bilgileri üst üste topladığımızda geçen sene 4 milyon 700 bin Rus misafirimiz vardı. Bu sene ise yaklaşık 6 milyon civarında Rus misafirinin Türkiye’de gelmesini umuyoruz. Hepsini topladığımızda, 2017’deki 32 milyon rakamını 2018’de 38 milyona çıkaracağız ve Türkiye turizm sektöründe dünyanın en iyi rekabet eden ülkesi arasına girecektir. Bu büyük pastadan Kastamonu’nun da yeteri kadar payını alması lazım. Kastamonu’nun bütün özelliklerini hem Türkiye’ye hem dünyaya en iyi şekilde tanıtmanız lazım. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde Anadolu’daki kültürümüzü en iyi şekilde yaşatan şehirlerimizden birisi olan Kastamonu’nun daha iyi tanıtılmasına vesile olacağız."

Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların Türkiye’den yardım eli beklediğini vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye büyük bir ülke. Asya’dan Afrika’ya kadar Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar bize gönülden bağlı olan 100 milyonlarca kardeşimiz vardır. Bizden yardım isteyen mazlumlar için çok güçlü olmak zorundayız. Arakan’da, Somali’de Sudan’da Afrika’nın başka köşelerinde alçıla, kıtlıkla, terör ile uğraşanlar gözünü dikmiş Türkiye’den destek bekliyor. Suriye’de hayatta kalma mücadelesi veren başta Doğu Guta’nın insanları olmak üzere milyonlarca masum insan gözünü dikmiş Türkiye’nin yardım elini bekliyor. Bunun için her alanda güçlü olmak zorundayız. Türkiye ekonomide siyasette, hukukta, turizmde, kültürde, eğitimde her alanda daha güçlü olmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2017 yılında yüzde 7.2’lik bir büyümeyle OECD’de birinci olan ülke olduğunu vurgulayan Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Bütün dünyada ülkeler büyük ekonomik sıkıntılar çekerken Türkiye 2017 yılında yüzde 7.2’lik bir büyümeyle OECD’de birinci olan ülke oldu. Bütün bunlar birlik içerisinde, ortak hedeflere yönelerek güçlü ve büyük bir Türkiye azmiyle hareket etmekten geçiyor. Bu yüzden birileri bize engel olmaya çalışıyor. Bir asır evvel bu ülkeyi işgal etmek için bütün güçlerini seferber edenler Şerife bacıların tokatlarıyla hadlerini bildiler, tarih boyunca Türkiye’nin karşısına çıkıp bu aziz milletin dar bir alanda sıkışıp kalması için gayret sarf ettiler ama cevaplarını Sultan Alparslanla Yavuz Sultan Selimle ve atalarımızla aldılar. Bugün de alacaklar ve yolumuza devam edeceğiz. Dün başka şekilde savaşlar olurken bugünde vekalet savaşlarıyla Türkiye’yi bu coğrafyada güç duruma düşürmek istiyorlar. Başkalarını kullanarak kendi menfaatlerini açığa çıkarmak istiyor. Savaş meydanlarında açıkça var olamayanlar gizli kapaklı terör örgütlerine destek vererek bu bölgedeki milletleri birbirine düşman etmeye çalışıyorlar. Bunu bozacak olan ülke sadece Türkiye’dir. Fırat Kalkanı’nda, Afrin’de bunların oyunlarınız bozuyoruz. Afrin’deki savaş Türkiye için bir toprak savaşı değildir. Biz Afrin’de oradaki insanların yeniden kendi ülkelerine dönebilmeleri için mücadele veriyoruz. İnşallah o bölge güvenlik altına alınıp Suriyeli dostlarımız kendi evlerine geri dönecek.’’

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, "Kastamonu bu sene çok onurlandı ve gururlandı. Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Birlik ve beraberlik içerisinde bu programları gerçekleştiriyoruz. Bu işi inşallah layıkıyla başaracağız’’ değerlendirmesini yaptı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Türk Dünyası Kültür Başkenti olmak sadece Kastamonu’daki Kastamonuluya değil, Ankara’daki Kastamonuluya da yaramış. Geçen yıla göre daha kalabalık ve bu farkı çok net görüyoruz. Kastamonu’da bir cennet var ve bu cennet Ankara’nın burnunun dibinde. Bu programı Ankara ile Kastamonu’yu kucaklaştırma programı ile görmek gerekir’’ açıklamalarında bulundu.

Stantlarda ürünlerini sergileyen vatandaşlar ise bu etkinliğin hem maddi olarak daha çok kazanç sağlamalarını hem de farklı bir yere geldikleri için değişiklik olduğunu ve iyi hissettiklerini ifade ettiler.