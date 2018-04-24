Ankara'da düzenlenen operasyonda çökertilen hırsızlık çetesinin elebaşı "Kaz" lakaplı zanlının da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şubat ve nisan aylarında Ankara'da meydana gelen 24 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 18 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerden ikisinin başka olaylardan dolayı tutuklu bulunduğu belirlendi.
Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda ise E.E, A.B.K, T.G, E.Y, Y.A, E.A, V.Y, Y.Ö, A.E, E.G, M.Ş, M.K. ve M.Ç. yakalandı.
Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen 8 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 20 cep telefonu ve hat, 16 kol saati, çok sayıda takı malzemesi, 1 şarjör içerisinde 9 adet 7,65 milimetre mermi, 1 ses kayıt cihazı, 1 madalya, 1 kurusıkı tabanca, 1 kolye, başkası adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin pencere demirlerini kırarak içeri girdikleri, çaldıkları 300 bin lira değerindeki malları V.Y. ve E.A. aracılığıyla değerinin altında elden çıkardıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında çete elebaşı "Kaz" lakaplı E.E'nin de bulunduğu 8'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
İsmail Kahraman'ın elini sıkmayan CHP'li milletvekili Gülay Yedekci'nin Twitter'daki paylaşımı olay oldu
Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Toronto'da yayaların arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum