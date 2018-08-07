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Ankara'da köprülü kavşak çalışmasında doğalgaz borusu patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

Ankara'da köprülü kavşak çalışmasında doğalgaz borusu patladı

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Konya yolundaki köprülü kavşak inşaatında, altyapı kuruluşları tarafından verilen altyapı hatları planında mevcut olmayan doğalgaz borusunun patladığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Konya yolu Dikmen Caddesi ayrımında (Kepekli Kavşağı) devam eden köprülü kavşak inşaatında kazık çakılması sırasında, altyapı kuruluşları tarafından verilen altyapı hatları planında bulunmayan doğalgaz boru hattının delinmek suretiyle patladığı belirtildi.

Patlama sonrasında ilgili kuruluşlarla gerekli önlemlerin aldığını vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İlgili kuruluşça doğalgaz ivedilikle kesilip gaz boşaltma çalışmaları devam etmektedir. Bu esnada trafik güvenliği açısından trafik akışı durdurulmuş olup gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra trafik akışı sağlanacaktır."

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