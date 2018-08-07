Ankara'da köprülü kavşak çalışmasında doğalgaz borusu patladı

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Konya yolundaki köprülü kavşak inşaatında, altyapı kuruluşları tarafından verilen altyapı hatları planında mevcut olmayan doğalgaz borusunun patladığı bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Konya yolu Dikmen Caddesi ayrımında (Kepekli Kavşağı) devam eden köprülü kavşak inşaatında kazık çakılması sırasında, altyapı kuruluşları tarafından verilen altyapı hatları planında bulunmayan doğalgaz boru hattının delinmek suretiyle patladığı belirtildi.
Patlama sonrasında ilgili kuruluşlarla gerekli önlemlerin aldığını vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"İlgili kuruluşça doğalgaz ivedilikle kesilip gaz boşaltma çalışmaları devam etmektedir. Bu esnada trafik güvenliği açısından trafik akışı durdurulmuş olup gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra trafik akışı sağlanacaktır."
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti! 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi
Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi
Yıllar sonra ortaya çıktı! Topraktan çıkan mesaj ne anlama geliyor?
Bunun adı şiddet! Polis zorla ayaklarını öptürdü
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
Kulağından çıkanı görenler gözlerine inanamıyor
İstanbul Eylem Planı ile şehir ikiye bölünecek
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Xiaomi Mi 8 satışa çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum