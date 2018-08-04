HABER

Ankara'da Kore yemeği yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

Kore mutfağına ilgi duyan Türkler, Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen yarışmada hünerlerini sergiledi

Ankara'da düzenlenen "Kore Yemeği Yapma Yarışması"nda Türk katılımcılar Kore yemeğindeki hünerlerini gösterdi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından Kore Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kore Kültür Merkezi Müdürü Büyükelçilik Müsteşarı Dong Woo Cho, Büyükelçilik yetkilileri ve Kore kültürü meraklıları katıldı.

Yarışmada uzmanların ön elemesinden geçen 12 kişi "pilav ve üç meze olan tabak" konusunda yarıştı. Türk gıda malzemelerinin de kullanıldığı yarışmada Kore yemekleri Türk ellerinde şekil aldı.

Kore Kültür Merkezi Müdürü Cho, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın Kore Tarım Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Her sene katılımcıların sayısı sürekli artıyor. Bunun için çok mutluyuz." dedi.

Yarışmanın galibinin Güney Kore'ye gidip yemekleri hakkında daha detaylı bilgi edinme fırsatı yakalayacağını dile getiren Cho, "Kore yemeği çok sağlıklı. Bu bakımdan mutfağımızı Türk halkına daha çok tanıtmayı umuyoruz. " dedi.

Cho, Kore ve Türk mutfaklarında özellikle mayalama kültürünün benzer olduğunu vurguladı.

- "Kore yemekleri Türk elinde yoğrulacak"

Yarışmada jürilik yapan master şef Deniz Orhun ise katılımcıların Türk vatandaşı olma şartına dikkati çekerek, "Ülkelerin hızlı ve güçlü ilişkileri mutfak bilim ve kültürüyle daha hızlı ve daha sağlam olabiliyor. Devletlerin de hatta bazen ötesine de geçebiliyor." şeklinde konuştu.

Etkinlikte Kore ve Türk gıda ürünlerinin birleşiminden doğan lezzete vurgu yapan Orhun, "Önemli olan burada gıda turizmini yakalayabilmek." ifadesini kullandı.

Orhun, Kore'nin sağlık üzerine kurulu bir mutfak düzeni olduğunu belirterek, "Bizim de bu mutfak düzeninden hem alacaklarımız hem de vereceklerimiz var." diye konuştu.

Türk mutfağında da meze kültürü bulunduğunu ve bunun bir Osmanlı geleneği olduğunu kaydeden Orhun, "Bugün burada Kore mutfağında Kore yemeklerinin Türk elinde nasıl yoğrulduğunu göreceğiz." dedi.

- "Damak tadımız çoğu noktada ortak"

Yarışmaya katılan Gazi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Ümit Can Kaya, heyecanlı ancak mutlu olduğunu söyledi. Kaya, "Farklı bir yemek kültürü ancak çok güzel ve bize hitap ettiği söylenebilir. Damak tadımız çoğu noktada ortak." ifadesini kullandı.

Bir diğer yarışmacı Tuba Deniz ise Kore dilini öğrenmek için 3 ay bu ülkede yaşadığını belirterek, "O süreçte Asya yemeklerine ilgim arttı. Daha sonra kendi çalışmalarımla bu tür yarışmalara katılmaya başladım." dedi.

Kore mutfağında sebze ve baharatın ağırlıklı olduğuna dikkati çeken Deniz, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Jüri üyelerinin yarışmacıların performanslarını ve yemeklerini değerlendirmeleri sonucu, yarışmaya katılan Mesut Mehmet Demirel birinci, Elveda Yener ikinci, Şeyda Yayla üçüncü oldu. Demirel, eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılmaya hak kazandı.

PARTNERKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadıKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadı
Sakarya'da 150 bin TL'lik lüks otomobili, köpekler parçaladıSakarya'da 150 bin TL'lik lüks otomobili, köpekler parçaladı
Bu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkatBu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Güney Kore Kore Kültür Merkezi Kore Yemeği Yarışması Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

CHP'de deprem! Görevden alındılar

CHP'de deprem! Görevden alındılar

70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Bu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkat

Bu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkat

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni patlayan otobüs uçurumun kenarında devrildi! Yaralılar var!

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni patlayan otobüs uçurumun kenarında devrildi! Yaralılar var!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj: Türk milleti tehditlere boyun eğmez!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj: Türk milleti tehditlere boyun eğmez!

Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.