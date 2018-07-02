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Ankara'da kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 15:06 | Son Güncelleme

Operasyonda 2'si jandarma astsubay 7 kişi gözaltına alındı

Başkentteki kumar operasyonunda 2'si jandarma astsubay 7 kişi gözaltına alındı.

Daha önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir astsubayın ifadelerinden yola çıkan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya'da kiraladıkları evlerde kumar oynattıkları tespit edilen grubu takibe aldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla harekete geçen ekipler, suç örgütünün elebaşı Y.B'nin de aralarında bulunduğu 2'si jandarma astsubay 7 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan askerlerin, suç örgütü hakkında işlem yapmayıp kumar oynatılmasına göz yumdukları, örgüt hakkında başlatılan işlemleri de beklettikleri öne sürüldü.

Zanlıların evinde yapılan aramada, örgütün kumar oynayanlardan alacaklarının kayıtlı olduğu bir ajanda ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Başkentte daha önce düzenlenen kumar operasyonunda 4'ü jandarma astsubay 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ankara kumar operasyonu

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