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Ankara'da minibüs okul bahçesine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:07 | Son Güncelleme

Başkentte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıkan minibüs, yaklaşık 8 metre yükseklikten okulun bahçesine düştü

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıkan minibüs, yaklaşık 8 metre yükseklikten okulun bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Hasan Kaplan idaresindeki 06 BZ 0963 plakalı minibüs, Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi 927'nci cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.

Minibüs, yaklaşık 8 metre yükseklikten İzciler Ortaokulu'nun bahçesine düştü.

Sürücü Kaplan, ters dönen minibüsün içerisinden vatandaşların yardımıyla çıkarken kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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112 Acil Servis ekipleri Başkentte minibüs okul bahçesine düştü Çankaya

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