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Ankara'da onlarca kişiyi dolandıran Büyükişbir'in savunması da Facebook fotoğrafı da güldürdü!

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 08:07 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kendini ‘Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı’ olarak tanıtan Mehmet Ali Büyükişbir Ankara’da onlarca kişiyi ‘iş bulma vaadiyle’ dolandırdı. 4-5’er bin lira kaptıran mağdurların ulaştığı Kasırga suç duyurusunda bulundu, Büyükişbir tutuklandı. İfadesinde suçlamaları reddeden Büyükişbir, “Çevremdeki insanlar bana ‘Bakan ya da milletvekili danışmanı mısın?’ diye sorduklarında ‘Evet’ demişliğim olmuştur. Çünkü insanlar bana bu sıfatı yakıştırırlar'' açıklamasıyla şaşırttı.

Ankara'da onlarca kişiyi dolandıran Büyükişbir'in savunması da Facebook fotoğrafı da güldürdü!

Kendini ‘Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı’ olarak tanıtan Mehmet Ali Büyükişbir Ankara’da onlarca kişiyi ‘iş bulma vaadiyle’ dolandırdı. 4-5’er bin lira kaptıran mağdurların ulaştığı Kasırga suç duyurusunda bulundu, Büyükişbir tutuklandı.

Son yılların en ilginç dolandırıcılık vakası, cezaevinde bitti. Ankara’da onlarca şikâyete konu olan olay, bazı mağdurların Cumhurbaşkanlığı Genel Sekteri Kasırga’ya ulaşmasıyla ortaya çıktı.

Kasırga, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 18 Eylül 2017’de suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, Mehmet Ali Büyükişbir’in kendisini Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı olarak tanıttığı, iş bulma vaadiyle G.A. adlı kadından 4 bin TL para alarak dolandırıcılık yaptığı bilgisine yer verildi. Emniyete de aynı şüpheliyle ilgili çok sayıda şikâyet ulaştı.

NUMARA DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin yakalanması için polise talimat verdi. Polis, iş arayan kişilerden 4-5 bin TL para alan Büyükişbir’in, iktidara yakın olduğu algısı oluşturmak amacıyla Facebookhesabından Başbakan Binali Yıldırım dahil bazı siyasilerin fotoğraflarını paylaştığını, “TBMM’de çalıştı” gibi notlar düştüğünü tespit etti. Şüpheli, mağdurların verdiği adreslerde bulunamadı. Şüphelinin yakalanması için cep telefonu dinlemeye alındı. İki ay boyunca telefonu dinlenen şüphelinin, yeni numarası da dinlendi. Polis, Büyükişbir’i pazartesi günü Ankara’da yakaladı.

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PES DEDİRTEN SAVUNMA

Ankara’da onlarca kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı öne sürülen şüpheli polis ve savcılıktaki ifadelerinde suçlamaları reddetti, ‘Dolandırıcılık’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez tarafından sorgulanan Mehmet Ali Büyükişbir, kendini “Okuryazar, şoför ve sabıkasız” olarak tanıttı. UYAP sorgusunda şüphelinin daha önce de ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı tespit edildi. Hâkimlikte de iddiaları reddeden Büşükişbir kendini şöyle savundu: “Çevremdeki insanlar bana ‘Bakan ya da milletvekili danışmanı mısın?’ diye sorduklarında ‘Evet’ demişliğim olmuştur. Çünkü insanlar bana bu sıfatı yakıştırırlar. Ben kimseden bu sıfatımı kullanarak, menfaat temin etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum.”

'MİT'çiyim' diyen dolandırıcıya suçüstü!

Hâkim Söylemez, şüphelinin “dolandırıcılık” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Büyükişbir, Sincan Cezaevi’ne konuldu.

MECLİS KAPISINDA MONTAJLI FOTOĞRAF

Tutuklanan Mehmet Ali Büyükişbir’in Facebook profilinden de ilginç detaylar çıktı. TBMM kapısında çektirdiği bir fotoğrafa montajla televizyon kanallarına röportaj vermiş gibi mikrofon koyan ve fotoğrafları yayınlayan Büyükişbir, hesabında iktidara yakın olduğu algısı oluşturmak için Başbakan Binali Yıldırım dahil bazı siyasilerin fotoğraflarını paylaştığı, “TBMM’de çalıştı” gibi notlar düştüğü anlaşıldı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ZAFER ÇAĞLAYAN MI?BÜYÜKİŞBİR Mİ HANGİSİ DAHA FAZLA SUÇLU SİZ KARAR VER4İN
Sadece Yıllarca FETÖ cülere Ne isterse vererek hakkını yedirdiğiniz gençler bakın ne hale gelmiş. ÇARESİZLİK İçerisinde İŞ VAAT eden dolandırıcılara ellerindeki son parayı da vermekten başka çarelerinin kalmadığı bu resimle görünüz, işsizlikte ÜLKEMİZİN NE HALE GETİRDİĞİNİZİN RESMİDİR. Saygılarımla
demek neymiş? gerçekleri bu işi yapıyor ki örnek teşkil etmiş..
ülkede işler böyle yürürse olacağı bu torpil bitmeli iş hakedene verilmedikçe ülke küçülür..
Sn Cumhurbaşkanı 3 Çocuk Yapın diyor da NASIL. Bu İşsiz Gençliğin Yerinde sizler olsanız 1 çocuk yapar mısınız? Acaba Ülkemizde İşsiz, gelirsiz insan topluluğu olunması için bir çabamı gösteriliyor? Gençliğin - Çaresizliğinin Resmidir. Lütfen Artık Sabah Oldu UYANIN ! ! ! Saygılarımla
şimdi bu adam iddia ettiği gibi biri olsaydı ve para aldığı kişileri işe soksaydı bu adam dürüst olacaktı yani hadi bu adam üç kağıtcıda para verip işe girmeye çalışanlar nevi merak ediyorum bana göre asıl üç kağıtcılar onlar sizin gibi torpille iş yaptırmaya çalışanlar var olduğu sürece bu tip adamlar hep olacak
AFİYET ŞEKER OLSUN.YE GİT BİRDE KOYUN KURBAN ET. BU T.C. VATANDAŞLARI HAK EDİYOR. ÇÜNKÜ ADALET YOK. LAYIK OLAN BİLGİSİ OLAN İŞE ALINMIYOR. TORPİL OLAN İŞE ALINIYOR. TORPİL VE YOLSUZLUK KALKMADIĞI MÜDDETÇE BUNLAR NORMAL
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