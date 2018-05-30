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Ankara'da organize suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 64 adrese baskın yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 07:22 | Son Güncelleme

Ankara'da organize suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 64 adrese baskın yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.


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