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Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 20:22 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ankara'da oto teyp hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından vatandaşların elinden alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede park halindeki otoların teyplerini sökmeye çalışan iki hırsız, mahalle sakinleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Kızgın mahalle sakinleri, zanlıları darp etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, zanlıları vatandaşların elinden aldı.

Hırsızlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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polis hırsız linç Ankara oto teyp

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
en güzel adalet kendin verdıgın cezayla güzeldir....kısakısas yaniii hırsızı iş üstundeyken yakala oldugu yerde tak ipe sallandır... tacızı oldugu yerde tak ipe sallandır ... uyusturucu he satana en guzel ceza üzerinde bulunanları komple yutturma usulunle cezalandır... bak ülkede suc kalıyormu gör....adalet türkiyede sucluya işliyor....
Sen hırsızı ipe takıp sallandırırken ordan geçen biri senin cinayet işlediğini sanıp seni yakalar ve yandaki ağaçta sallandırır. Bir başkası gelir onu da cani diye yakalar öteki ağaçta sallandırır. Ertesi sabah bir bakacaksın ki ağaçlar rüzgarda hafif hafif sallanan cesetlerle dolu. Sokaklar bomboş...
Fetocular yüzünden hapishanelerde yer kalmadı arsızlar hırsızlar dışarılarda cirit atıyorlar
çaktırmadan bir iki, tanesini komaya sokacan,,bak bir daha yapıyorlar mı .....
POLIS NIYE ALIYOR RESMEN KORUYOR HIRSIZI
hırsızlığın ciddi bir ceza görmediği ülkemizde vatandaş cezasını kendisi kesmeye kalkmış...
Polis zanlıyı koruyor bıraksın halk dersini versin bir daha yapıyor mu?
eleri kesilsin
Elini bileğinden kesin , iddia ediyorum ülkedeki hırsızlık bir günde yüzde doksan azalır. Atatürk bu topluma medeni yasaları layık gördü sağ olsun , ruhu şad olsun ama bu toplum bazı ahlak kuralları oturtulana kadar bi on yıl sopayla yönetilmeli. Daha dün mahallede çocukların üstüne arabadan bira şişesi atmışlar daha ne kadar sadistlesmesini bekleyeceğiz bunların ?
adalet artık suçluyu korumak için var.
aaaa ne kadar ayıp şiddete hayır. güzelçe yaptığının yalnış olduğunu izah edip polisi çağıracaksın. avrupa insan hakları yoksa bize cok kızar. ülkede hırsızlık meslek haline geldi.
tayyip caliyor ornek oluyor millete, davarlarda takip etmis , nasilsa cezasi yok
teyp hırsızlığı mi kaldi ya bim de 49 tl zaten
Bu kadın kesin abd ajanı
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