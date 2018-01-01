Edinilen bilgiye göre, olay Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede park halindeki otoların teyplerini sökmeye çalışan iki hırsız, mahalle sakinleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
MAHALLELİ LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI
Kızgın mahalle sakinleri, zanlıları darp etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, zanlıları vatandaşların elinden aldı.
Hırsızlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak
Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla
'Süper Ay' İstanbul semalarında! Her zamankinden daha yakın, daha parlak
Hamas Sözcüsü Zuhri: Erdoğan ile gurur duyuyoruz
Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı
Herkes bu Türk'ü konuşuyor! Uzaya kebap gönderdi
'Devekuşu halkının' sadece iki parmağı var!
Kızını görenler şaşıp kaldı!
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Okuyucu Yorumları 14 yorum