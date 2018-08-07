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Ankara'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 22:39 | Son Güncelleme

Ankara'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Özkan Sert idaresindeki 14 AS 953 plakalı otomobil, Nallıhan-Çayırhan karayolunun 25. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Özkan Sert ve araçta bulunan Zekeriya Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Selahattin Tekin yaralandı.

Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası

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