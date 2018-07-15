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Ankara'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 05:33 | Son Güncelleme

Ankara'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Bulvarı'ndan Yenimahalle istikametine doğru giden Ersin Atmaca'nın (36) kullandığı 06 BS 2447 plakalı otomobil, Ulus yol ayrımında orta refüje çarptı.

Kazada, çarpmanın şiddetiyle yan devrilen otomobilin sürücüsü Ersin Atmaca olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde sıkışan Ersin Atmaca'nın cesedi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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