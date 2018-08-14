HABER

Ankara'da otomobil yol bakım çalışması yapan işçilere çarptı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:18 | Son Güncelleme

Ankara'da otomobil yol bakım çalışması yapan işçilere çarptı: 2 ölü

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlıdere otoyolu Perikcik mevkisinde A.P'nin kullandığı 06 CPJ 20 plakalı otomobil, otoban kenarında yol bakım çalışması yapan Karayolları Cankurtaran Bakım İşletme Şefliği personeli Seyit Ali Sert ile Sadık Bayrak'a çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sert ve Bayrak'ın cesetleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kazayı duyan AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Kızılcahamam Belediye Başkan Vekili Fatih Oral, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve Karayolları personeli, Kızılcahamam Devlet Hastanesine geldi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
DADD Ralli ekibi 24 tekne ile Fatsa'da demir attıDADD Ralli ekibi 24 tekne ile Fatsa'da demir attı
Rektör Ayrancı: Batı, Ermeni meselesini bir silah olarak kullanıyorRektör Ayrancı: Batı, Ermeni meselesini bir silah olarak kullanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara çamlıdere ölü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.